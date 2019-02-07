Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова

Москва, , 11:53 — REGNUM Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвоката Андрей Виканов.

«Из колонии (Квачкова) еще не освободили, пока только суд вынес решение освободить его от отбывания наказания», — заявил Виканов.

По его словам, Квачкова выпустят из колонии 19 февраля, у прокуратуры будет еще 10 дней обжаловать соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Квачков был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. По версии гособвинения, Квачков намеревался захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а затем организовать население и «идти на Москву».

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), частью 1 статьи 30 УК РФ и статьей 279 УК РФ («Покушение на вооруженный мятеж»). Позже Верховный суд смягчил наказание до восьми лет.

Также Квачков известен тем, что в 2005 году проходил в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на действующего на тот момент главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Тогда Квачков был оправдан судом присяжных.

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