Ещё один поезд с Украины в Россию будет ездить вдвое реже

Киев, , 11:48 — REGNUM С 31 марта 2019 года поезд «Львов — Ковель — Москва» будет ездить вдвое реже, заявили в пресс-службе компании «Укрзализныця», сообщил 7 февраля официальный сайт компании.

Вместо ежедневных рейсов, поезд будет курсировать только по нечётным числам, отметили в пресс-службе.

В «Укрзализныце» напомнили, что с 25 февраля вдвое сократится количество рейсов поезда «Харьков — Москва», а с 5 февраля уже сокращены рейсы поездов «Одесса — Москва» и «Хмельницкий — Москва».

В компании заявляют, что причиной сокращений является падение пассажирских перевозок между Украиной и Россией. В 2018 году пассажиропоток, якобы сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

Поскольку граждане Украины всё больше ездят в Европу, «Укрзализныця» будет развивать маршруты в этом направлении. В города Европы пущено уже 20 пар поездов заявили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в скором времени пассажиропоток с Украины в Россию уменьшится до нуля и приветствовал решение «Укрзализныци» сократить количество поездов на этом направлении.

Читайте также: Украина сокращает количество поездов в Россию «из-за падения спроса»