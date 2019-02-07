«Пограничные состояния»: о признании интернет-зависимости патологией

Барнаул, , 12:11 — REGNUM Интернет-зависимость, признаки которой обозначил профессор педагогического факультета университета Комплутенсе (Испания) Хосе Антонио Молина, хотя и не имеет пока кода по Международной классификации болезней, но может считаться патологией, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя утверждение испанского учёного о том, что в некоторых случаях зависимость людей от соцсетей очевидна и сравнима с пристрастием к алкоголю или наркотикам, он пояснил:

«С позиции медицины любой диагноз требует четкого описания, и тогда он получает код по Международной классификации болезней. Но медики используют ещё и так называемый «синдромальный подход», когда существует некий набор симптомов. В медицине, особенно в психиатрии, есть такое понятие как «пограничные состояния», когда человек считается не больным, а по сути это может зачастую трактоваться как «характерологические особенности» или «вредные привычки».

Поэтому интернет-зависимость — это разновидность, похожая на игровую зависимость, но она, конечно, может потребовать психотерапевтического лечения. Сейчас пока нет такого кода, но если врач сочтет, что это невротическое состояние, то может и отметить патологию, но это довольно спорно и нет устоявшихся понятий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в ближайшем будущем зависимость интернет-пользователей от социальных сетей могут признать патологией сообщил профессор педагогического факультета университета Комплутенсе (Испания) Хосе Антонио Молина в беседе с РИА Новости. По мнению учёного, данное пристрастие пока не входит в перечень патологии потому, что интернет-зависимость легко оправдать или вовсе не заметить, так как глобальной сетью пользуются все.

Поэтому пользователям, которые пытаются дублировать каждый свой шаг в социальных сетях, профессор рекомендует перестать постоянно выкладывать фотографии и начать наслаждаться моментом.

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