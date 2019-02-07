Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Эпичный способ борьбы пожарных с огнем превратился в мем

Общество

В соцсетях стали шутить на тему того, что огнеборцы демонстрируют действие мощного заклинания

Эпичный способ борьбы пожарных с огнем превратился в мем
Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2002. США, Новая Зеландия
Магия

Вашингтон, 7 февраля 2019, 11:44 — REGNUM  Пожарные, демонстрирующие необычный способ борьбы с огнём, стали героями крупнейшего форума Reddit. Видео, на котором были запечатлены их действия, разлетелось по соцсетям и превратилось в мем.

Борьба с огненной стихией выглядит действительно эпично, пожарные, распыляя при помощи специального устройства воду приближаются к стихийному «огнемету», изрыгающему горящую жидкость. Пользователи, посмотревшие видео, стали шутить на тему того, что огнеборцы демонстрируют действие мощного заклинания.

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Ране на форуме Reddit была опубликована фотография записки, на которой что-то написал российский врач. Пользователей форума очень удивил его почерк, они долго не могли поверить в то, что записка имеет какой-то смысл.

Читайте ранее в этом сюжете: Почерк российского врача удивил пользователей форума Reddit

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