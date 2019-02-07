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Службу «воздушных маршалов» не планируют создавать в России — МВД

Общество

Создание таких служб противоречит федеральному закону «О полиции» и указу президента РФ

Москва, 7 февраля 2019, 11:39 — REGNUM  В Российской Федерации не планируют создание службы «воздушных маршалов», сотрудники которой выявляли бы на борту пассажирских самолетов потенциально опасных личностей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Источник агентства отметил, что создание таких служб противоречит федеральному закону «О полиции» и указу президента РФ.

При этом в министерстве добавили, что меры для выявления людей, склонных к агрессии и в состоянии опьянения, принимаются органами внутренних дел на транспорте совместно с авиаперевозчиками и службой авиационной безопасности.

Напомним, что эксперты еще несколько лет назад обсуждали возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы «потенциально опасных личностей» на борту возлушных судов.

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Авиаперевозки
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