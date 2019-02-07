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Последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений — ООН

Общество

За последние 22 года было зарегистрировано 20 жарких лет

Последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений — ООН
Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Нью-Йорк, США, 7 февраля 2019, 11:31 — REGNUM  Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждают о рекордно высоких концентрациях парниковых газов в атмосфере, сообщает Le Figaro.

«Последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений», — заявили в ООН.

Согласно выводам ученых, глобальное потепление вызвано рекордной концентрацией парниковых газов в атмосфере.

Аналогичным образом Всемирная метеорологическая организация отмечает, что средняя температура поверхности земли в 2018 г. была примерно на 1 °C выше доиндустриальной (1850 — 1900 гг.).

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что за последние 22 года было зарегистрировано 20 жарких лет.

«Международное сообщество должно уделять первоочередное внимание сокращению выбросов парниковых газов и изменению климата», — отметил он.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация собирается опубликовать отчет о состоянии глобального климата в марте 2019 года. Ожидается, что в докладе будут представлены большое количество подробной информации и статистических данных.

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Организация Объединённых Наций
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