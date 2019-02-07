В Свердловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом темпы прироста снизились. За неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года зарегистрировано 58 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении уточнили, что данный показатель превышает на 15% уровень заболеваемости на предыдущей неделе и превышает эпидемиологический порог на 99%. Также рост заболеваемости наблюдается и в областном центре: за неделю количество заболевших ОРВИ и гриппом увеличилось на 7%, а уровень эпидпорога превышен на 103%.

«При этом надо отметить, что прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области по сравнению с 4 календарной неделей снизился в 2,3 раза, а в городе Екатеринбурге — в три раза. Такому снижению прироста заболеваемости в городе Екатеринбурге в первую очередь поспособствовали те мероприятия по разобщению школьников, которые были введены 30 января 2019 года», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Также существенно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ за 4 и 5 февраля. В сравнении с аналогичным периодом прошлой недели по Свердловской области этот показатель снизился на 12%, а по Екатеринбургу — на 27%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга вышло постановление о введении ограничительных мер на время эпидемии гриппа и ОРВИ. В частности непривитым от гриппа детям временно ограничили возможность посещения детских садов и школ, а учащиеся были переведены на дистанционное обучение.

Напомним, что с 8 февраля в Екатеринбурге планирую ввести ограничительные мероприятия из-за роста заболеваемостью корью. Временные ограничения на посещения школ, колледжей и вузов будут введены для непривитых учащихся и преподавателей.

Читайте также: В Екатеринбурге вводят ограничения на посещение школ и вузов из-за кори

Отметим, что по данным Роспотребнадзора от 25 января в Свердловской области на карантин закрыто 313 школ и 58 детских садов. Частично процесс образования приостановлен в 421 классе 138 школ и в 587 группах 316 детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ