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Место для нового кладбища Ярославля так и не найдено

Общество

Сделка по обмену земельного участка на городское имущество не состоялась

Место для нового кладбища Ярославля так и не найдено
Мэрия Ярославля

Ярославль, 7 февраля 2019, 11:32 — REGNUM  Власти Ярославской области так и не нашли место для нового кладбища областного центра. Это следует из документов, внесенных мэрией Ярославля в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее городские власти договорились передать в областную собственность бывшее здание администрации Кировского района на улице Республиканской. Взамен правительство области обещало выделить участок в 100 га под новое кладбище. Муниципалитет уже принял решение о передаче имущества в областную собственность, однако сделка так и не состоялась.

До настоящего времени мероприятия по передаче имущества со стороны правительства Ярославской области не осуществлены, работа в данном направлении остановлена», — говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета Ярославля.

Теперь решение о передаче бывшей Кировской администрации будет отменено. Здания мэрия намерена продать. Захоронения пока что продолжаются на Осташинском кладбище, территория которого расширена решением городских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле главное кладбище расширят на случай войны

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