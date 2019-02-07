Программист из Китая решил «помочь» банку путем кражи $1 млн

Пекин, , 11:17 — REGNUM Соцсети обсуждают историю программиста из Китая, который, воспользовавшись ошибкой банковской системы, присвоил себе около $1 млн. Он обнаружил сбой ещё в 2016 году и тогда же начал переводить банковские средства на фиктивный счет компании.

https://twitter.com/electrocode/status/1092887411040964608

Цинь Цишэн (так зовут мужчину), выяснил, что в течение 40 минут он может ежедневно списывать средства и это не будет зафиксировано банковской системой. Деньги он вкладывал в ценные бумаги. Когда его разоблачили, Цишэн заявил, что делал это из-за желания помочь компании наладить безопасность и готов вернуть все деньги. Впоследствии банк снял с него все обвинения, однако полиция и суд программисту не поверили. В итоге мужчина проведет за решеткой 10 лет и 6 месяцев.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в штате США Висконсин 68-летний мужчина после того, как совершил ограбление банка, попросил кассира вызвать полицию и спокойно её дождался. Впоследствии выяснилось, что он лишь хочет вернуться в тюрьму, откуда он недавно вышел, отбыв 20-летний срок заключения.

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