Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Судебные приставы получают новые возможности в розыске

Общество

Межгосударственный розыск

Судебные приставы получают новые возможности в розыске
Иллюстрация: R40.fssprus.ru
Судебные приставы за работой

Москва, 7 февраля 2019, 11:11 — REGNUM  Законопроект о новых полномочиях судебных приставов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. В рамках СНГ — согласно ратифицированному договору.

Главный судебный пристав получает полномочия по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц в порядке, предусмотренном международными договорами.

Главный судебный пристав субъекта (субъектов) РФ наделяется полномочиями по организации и контролю деятельности должностных лиц службы судебных приставов по межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами.

Старший судебный пристав — полномочиями по организации межгосударственного розыска лиц.

К полномочиям судебного пристава — исполнителя предлагается отнести осуществление межгосударственного розыска и взаимодействие по вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами.

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Деятельность судебных приставов
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