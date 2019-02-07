Судебные приставы получают новые возможности в розыске

Москва, , 11:11 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях судебных приставов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. В рамках СНГ — согласно ратифицированному договору.

Главный судебный пристав получает полномочия по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц в порядке, предусмотренном международными договорами.

Главный судебный пристав субъекта (субъектов) РФ наделяется полномочиями по организации и контролю деятельности должностных лиц службы судебных приставов по межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами.

Старший судебный пристав — полномочиями по организации межгосударственного розыска лиц.

К полномочиям судебного пристава — исполнителя предлагается отнести осуществление межгосударственного розыска и взаимодействие по вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами.