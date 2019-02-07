Четверг, 7 Февраля 2019 года
11:13:54 МСК

В 2018 году на работу устроились более 63 тыс. граждан Таджикистана

Общество

В органы труда и занятости обратились 129 681 человек

Душанбе, 7 февраля 2019, 11:13 — REGNUM  В рамках государственной программы содействия занятости населения в 2018 году в Таджикистане на работу устроились 63 115 человек, заявил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Эмин Сангинзода, сообщает 7 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, за год в органы труда и занятости обратились 129 681 человек, из которых 55 332 человека получили официальный статус безработных.

Сангинзода добавил, что более 5,5 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, а 16,6 тыс. были направлены на профессиональное обучение в центры подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру подписали соглашение о трудоустройстве граждан Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Катар подписали соглашение о трудовых мигрантах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить