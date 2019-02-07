В 2018 году на работу устроились более 63 тыс. граждан Таджикистана

Душанбе, , 11:13 — REGNUM В рамках государственной программы содействия занятости населения в 2018 году в Таджикистане на работу устроились 63 115 человек, заявил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Эмин Сангинзода, сообщает 7 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, за год в органы труда и занятости обратились 129 681 человек, из которых 55 332 человека получили официальный статус безработных.

Сангинзода добавил, что более 5,5 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, а 16,6 тыс. были направлены на профессиональное обучение в центры подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру подписали соглашение о трудоустройстве граждан Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Катар подписали соглашение о трудовых мигрантах