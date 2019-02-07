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Иск Дерипаски к Зюганову суд рассмотрит 26 февраля

Общество

Истец намерен взыскать с ответчика 1 млн рублей

Москва, 7 февраля 2019, 11:06 — REGNUM  Слушания по существу иска бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову о компенсации морального вреда назначены на 26 февраля. Об этом сообщили 7 февраля журналистам в Тверском суде Москвы.

Истец намерен взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 млн рублей за «оскорбительное и недопустимое» высказывание в свой адрес.

Рассмотрение иска начнется 26 февраля в 09:30 мск. Предварительные слушания состоялись 7 января и были закрыты для прессы и слушателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января во время заседания в Госдуме Зюганов охарактеризовал бизнес Дерипаски как аферу и преступление. Сторона Дерипаски сочла эти слова недопустимым оскорблением и обратилась в суд.

Позднее партийный лидер заявил, что расследовать «преступление» Дерипаски должна специальная комиссия.

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