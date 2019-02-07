ВСУ провели учения в районе Мариуполя

Мариуполь, Украина, , 11:00 — REGNUM В Акватории Азовского моря прошли учения ВСУ, заявили в пресс-службе так называемой операции объединённых сил (ООС), сказано 7 февраля на официальной странице ООС в социальной сети Facebook.

«В комплексе тренировок отрабатывалось взаимодействие морской группировки в составе кораблей государственной пограничной службы и ВМС Украины. Их действия прикрывались с воздуха самолётами и вертолётами Объединённых сил, средствами противовоздушной обороны и артиллерией», — сказано в сообщении.

Учения проходили в сложных метеорологических условиях и при ограниченной видимости. За ними наблюдал командующий войсками ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

По легенде учений, некое судно-нарушитель попыталось приблизиться к берегу и высадить диверсионную группу, однако было обезврежено украинскими силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января во время подобных учений ВМС Украины учились уничтожать вражеские морские цели за отведённое время.

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