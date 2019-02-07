Четверг, 7 Февраля 2019 года
11:21:10 МСК

Пермяки против ликвидации троллейбусов: будущее за трамваями?

Общество

Пока чиновники рапортуют о востребованности трамваев в Перми, жители города создали петицию, где выразили протест против ликвидации троллейбусов

Пермяки против ликвидации троллейбусов: будущее за трамваями?
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Троллейбус

Пермь, 7 февраля 2019, 10:45 — REGNUM  В Перми пассажиропоток трамваев по итогам 2018 года увеличился на 9 млн человек и составил 33,4 млн человек. Предполагается, что благодаря планируемому развитию этого приоритетного вида транспорта пассажиропоток с годами будет расти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Чиновники подчеркнули, что разработанный в Перми проект новой транспортной модели направлен на развитие трамвайной сети. Именно трамваи станут опорным видом транспорта не только центральной части города, но и других районов. В ближайшие годы планируется закупка около 30 новых современных низкопольных вагонов.

Тем временем в интернете создана петиция, где пермяки требуют спасти экологический транспорт в краевой столице и протестуют против ликвидации троллейбусов. Участники обращения просят власти отказаться от решения о закрытии троллейбусной сети в городе.

«Год экологии закончился более года назад, а это значит, что можно забыть о поставленных планах и данных обещаниях. В то время, когда почти весь мир приходит к тому, что экологический транспорт необходимо развивать, в миллионом городе Перми власти без всякого обсуждения с общественностью решили отказаться от троллейбусной сети полностью. Не учитывается ни мнение жителей города, ни сотрудников троллейбусного депо», — отмечает автор петиции.

На 7 февраля (за неделю) обращение, адресованное губернатору Пермского края, главе Перми и департаменту дорог и транспорта, подписали более 300 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить