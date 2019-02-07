Девять тысяч маленьких симферопольцев не могут попасть в детсад

Симферополь, , 10:45 — REGNUM С 2014 года в Симферополе построили шесть модульных детсадов на 100−120 мест каждый при общей очереди в девять тысяч детей. Об этом 7 февраля сообщили в администрации крымской столицы.

По словам, начальника управления образования города Татьяны Сухиной, очередь в детские сады составляет 6,5 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет и 2,5 тыс. детей в возрасте от двух до трех лет.

«Мы намерены её активно сокращать. За последние пять лет построено шесть модульных учреждений: четыре из них возводились за счёт бюджета Республики, два — за счёт городского бюджета», — отметила специалист.

Она также сообщила, что в 2019 году в крымской столице будут построены пять модульных детских садов и введены в эксплуатацию ещё четыре учреждения дошкольного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал решить проблему с очередностью в детские сады столицы полуострова за два года. По его словам, сегодня очередь насчитывает около 19 тысяч детей. По данным властей города, в среднем один сад на 100 детей стоит почти 50 миллионов рублей.

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