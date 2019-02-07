Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Подросток нашел слабое место в безопасности операционной системы Apple

Общество

Для взлома macOS достаточно запустить простенькое приложение

Подросток нашел слабое место в безопасности операционной системы Apple
KarstenWachtmann
Apple

Берлин, 7 февраля 2019, 10:51 — REGNUM  Брешь в системе защиты операционной системы от Apple macOS обнаружил немецкий подросток Линус Хенце, 6 февраля сообщается на сайте anti-malware.ru.

Смысл уязвимости заключается в возможности злоумышленников с помощью простенькой программки раскрывать сохраненные в системе пароли. Из-за связки ключей iCloud, синхронизированные пароли iPhone также могут оказаться в опасности.

Используя дыру в системе безопасности операционной системы macOS, Линус Хенце может получить доступ к учетным данным от таких сервисов, как Amazon, Netflix, Slack, а также от банковских аккаунтов.

Юный хакер решил пока не сообщать Apple о способах взлома операционной системы. От компании он ждет достойного вознаграждения за эту информацию.

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