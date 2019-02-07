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В Минздраве рассказали о причинах смерти мужчин трудоспособного возраста

Общество

70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с алкоголем

Москва, 7 февраля 2019, 10:40 — REGNUM  Порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с алкоголем, об этом 7 февраля заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радиостанции Вести ФМ.

По ее словам, это не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкрионекроз, ранняя гипертоническая болезнь. При этом острая смертность от алкоголя в России значительно снизилась, поскольку изменился рынок алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличилось число граждан, поддерживающих идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год. Если в сентябре 2018 года о поддержке этой инициативы заявляли 58% опрошенных, то в ноября их число выросло до 78%.

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Алкоголизм и борьба с ним
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