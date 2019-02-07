Средний штраф за нарушения ПДД снизился в 2018 году

Москва, , 10:30 — REGNUM Российские автомобилисты в среднем заплатили около 500 рублей по штрафам ГИБДД в 2018 году. Сумма снизилась относительно 2017 года, следует из данных платежной системы «Яндекс.Деньги».

Средний штраф в минувшем году составил 499 рублей, что на 29 рублей меньше, чем городом ранее. Снижение связано с увеличением количества платежей в льготный период, когда предоставляется скидка 50%.

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Примерно 60% штрафов, оплаченных через «Яндекс.Деньги», стали наказанием за превышение скорости. Примерно в 7% случаев автомобилисты игнорировали знаки или разметку, в 4% — пересекали стоп-линию, более чем в 2% — ездили без страховки.

Еще 2% штрафов были назначены за проезд по обочине, непредоставление дороги пешеходу, стоянку в запрещенном месте или непристегнутый ремень. Еще один вид распротсраненных нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным ГИБДД, было вынесено более 129 млн постановлений за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму почти 114 млрд рублей.

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