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Из частного приюта Перми спасли 12 истощённых стариков

Общество

Сейчас ищут родственников эвакуированных пожилых людей, чтобы решить дальнейшее жизнеустройство немощных пенсионеров

Из частного приюта Перми спасли 12 истощённых стариков
Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Пермь, 7 февраля 2019, 11:05 — REGNUM  В Перми в частном доме организовали несанкционированный интернат для пожилых людей. Когда в приют нагрянули с проверкой чиновники и правоохранители, они были шокированы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития Пермского края, люди выглядели истощёнными, были обезвожены и находились в антисанитарных условиях.

Социальные работники установили наличие угрозы жизни и здоровью проживающих в несанкционированном интернате. Срочно эвакуировать пришлось 12 человек. Они доставлены в больницы и государственные социальные учреждения.

В настоящее время ведутся поиски родственников эвакуированных пенсионеров с тем, чтобы решать вопросы дальнейшего жизнеустройства стариков. Пока же их готовы разместить в больницах и государственных геронтологических центрах, заявил заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.

По данным портала 59.ru, силовики и чиновники нагрянули в частный приют с проверкой после тревожного сигнала, который поступил из больницы № 9. В лечебное учреждение поступил обезвоженный пациент именно из «Надежды».

Информресурс сообщает, что входную дверь в коттедж, где расположен интернат для пожилых, пришлось вскрывать, поскольку сотрудники несанкционированного учреждения не отрывали проверяющим. В интернате практически отсутствовала еда и царил запах зловония.

Стоит отметить, что ранее на месте «Надежды» располагался скандальный приют «Мария». Его работу приостановили, а хозяйку признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Арендатор сменился и не прислушался к доводам минсоцразвития о том, что условия здания не соответствуют пожарным нормам, а для ухода за пожилыми людьми нужен квалифицированный персонал. Проверка приюта стала реакцией на поступившие сигналы, пришлось действовать в силовом формате — отметили в министерстве социального развития региона.

Добавим в 2018 году в Прикамье активно обсуждалась тема помощи пожилым людям. Проблема актуализировалась из-за череды скандалов вокруг частных приютов. Заговорили о дефиците государственных учреждений для стариков. Тогда власти заявили о решении создать службу социальных участковых и планах о строительстве казённого геронтологического центра.

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Инциденты с пожилыми людьми
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