Лидер группы Aerosmith открыл дом для жертв насилия

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер отметил открытие на этой неделе «Дома Джейни» — реабилитационного центра для девушек, которые подверглись насилию, сообщает 6 февраля NBC. Дом расположен в городе Мемфис, штат Теннесси.

Обладатель премии Грэмми и вокалист одной из популярнейших рок-групп на церемонии открытия центра заявил:

«Это делает мое сердце и мою душу добрыми. И это права».

Сам центр и его название были вдохновлены хитом Aerosmith 1989 года «Janie's Got a Gun», написанным Тайлером и басистом Томом Гамильтоном, о молодой девушке, которая принимает наркотики, чтобы скрыть боль от жестокого обращения, которое она перенесла от рук своего отца.

70-летний Тайлер рассказал, что, встретившись в лечебном центре с молодыми девушками, которые подверглись разному виду насилия, он вспомнил ту героиню своей песни и спросил себя, что он намерен с этим делать. Основанный Тайлером «Фонд Джейни», который он запустил в 2015 году, пожертвовал почти 500 000 долларов на новый проект реабилитационного центра.

Напомним, во время недавней остановки работы американского правительства проявил себя еще один знаменитый рок-музыкант, Джон Бон Джови. Владелец двух благотворительных ресторанов предложил на время шатдауна бесплатное питание оставшимся без всякого дохода госслужащим. Само посещение его заведений организовано так, что невозможно угадать, кто платит за еду — свою и чужую, а кто вынужден питаться бесплатно.