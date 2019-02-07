ЧП на реке Бурея: уровень воды у села Чекунда упал на 15 см

Хабаровск, , 10:19 — REGNUM В Хабаровском крае за неделю на 15 сантиметров снизился уровень реки, протекающей у села Чекунда. Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов в интервью РИА Новости.

«С момента пробивки (на месте обрушения горных пород в Верхнебуреинском районе) канала уровень воды у Чекунды снизился на 15 см», — сказал Маслов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 г. в 73 км от села Чекунда сошёл оползень — 34 млн кубометров горной породы перекрыли русло реки Бурея. На месте оползня в Верхнебуреинском районе инженерные войска Минобороны РФ ведут взрывные работы, чтобы не допустить затопления населённых пунктов.

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