Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Дагестане вынесли приговор члену бандподполья

Общество

Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием

В Дагестане вынесли приговор члену бандподполья
Суд

Махачкала, 7 февраля 2019, 10:24 — REGNUM  Обвинительный приговор вынесен в отношении жителя села Ахты Ахтынскогр района Дагестана. Его лишили свободы на 3,6 года за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ), сообщили ИА REGNUM 7 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что обвинённый в 2015 году вступил в ряды террористической организации «Южный джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимал участие в его деятельности. Он добровольно присягнул на верность лидеру бандформирования и в дальнейшем оказывал группировке всяческое содействие.

Злоумышленник согласился на сотрудничество со следствием и сообщил о месте нахождения схрона с боеприпасами участников НВФ. Это стало смягчающим обстоятельством при оглашении судом вердикта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Кизлярского района Дагестана был лишён свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также за оправдание терроризма. Свои противозаконные идеи он транслировал через видеоролики, которые размешал в социальной сети. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии строгого режима.

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