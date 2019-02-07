Четверг, 7 Февраля 2019 года
10:30:15 МСК

Математик Алан Тьюриг признан в Великобритании величайшей личностью XX века

Общество

Мохаммеда Али стал величайшим боксёром столетия

Математик Алан Тьюриг признан в Великобритании величайшей личностью XX века
Иван Шилов © ИА REGNUM
Творец науки

Лондон, 7 февраля 2019, 10:13 — REGNUM  Математик Алан Тьюринг признан величайшей личностью XX века. Таковы результаты голосования, проведённого корпорацией ВВС среди своей аудитории по итогам серийной передачи «Кумиры». В ходе программ, выходящих в прямом эфире с января 201 9 года, телезрители определяли самых видных по их мнению общественных деятелей, учёных и артистов столетия.

Читайте также: Дзюба признан человеком года по версии GQ

Тьюринг одержал победу по итогам голосования в категории «Величайшие учёные», величайшим художником был признан Пабло Пикассо, выдающимся спортсменом — боксёр Мохаммед Али, лучшим эстрадным артистом столетия — певец Дэвид Боуи.

В категории «Величайший лидер» больше всего голосов было отдано за бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу, величайшим политическим активистом стал Мартин Лютер Кинг, величайшим исследователем — Эрнест Шеклтон.

Алан Тьюринг — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. По его проекту был реализован первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой — АЕС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные открытия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить