В Югре задержали последователей запрещенной секты

Ханты-Мансийск, , 10:11 — REGNUM В городе Урай задержаны участники религиозной секты «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба управления МВД по Югре.

Правоохранители установили, что отделение запрещенной секты, «Собрание», действовало в городе с июля 2017 года по июль 2018 года. Последователи секты пропагандировали свое превосходство над иными гражданами, проводили тайные сборы для выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии.

Кроме того, члены организации занимались вербовкой новых членов среди местных жителей. Они побуждали новых сторонников разорвать отношения с родственниками и близкими людьми и не признавать органы государственной власти, отмечают в полиции.

В ходе обысков у последователей секты изъяли экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, важные для следствия. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело. Сколько именно задержанных, не уточняется.

В региональном СКР уточнили, что задержан один из организаторов местного отделения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о помещении под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, организация «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена в России Верховным судом с апреля 2017 года.

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