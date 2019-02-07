Более 50% граждан РФ не надеются на хорошую медпомощь при онкологии

Москва, , 10:09 — REGNUM Более половины жителей России (51%) не надеются на хорошую медицинскую помощь при заболевании онкологическим заболеванием. Среди тех, кто сам столкнулся с раком, друзья или близкие — 55%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

В тоже время 38% опрошенных всё же уверены, что в России можно получить качественную и квалифицированную онкологическую медпомощь. 11% не смогли ответить.

Своё негативную оценку 61% респондентов аргументируют высокой стоимостью лечения, а также отсутствием квалифицированных врачей (41%) и недостаточным оснащением медучреждений необходимым оборудованием (40%).

Опрос проведен 2 февраля 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. В опросе приняли участие граждане РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России ежегодно диагностируются сотни тысяч случаев заболеваемости раком. По данным Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, на учёте в России состоят 3,63 млн человек с онкологией.

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