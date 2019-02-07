Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В индийском городе Ченнаи открылся ресторан с роботами-официантами

Общество

В районе Порер города Ченнаи открылся первый ресторан с роботами официантами, которые разговаривают на английском и тамильском языках

Нью-Дели, 7 февраля 2019, 14:28 — REGNUM  6 февраля в одном из районов города Ченнаи в Индии открылся ресторан азиатской кухни с семью роботами-официантами. Сообщается, что они могут встречать гостей и разговаривать на английском и тамильском языках.

Стоимость одного робота оценивается в 500 тыс. рупий (примерно 460 тыс. рублей).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», это первый в Индии ресторан, где посетителей обслуживают роботы.

«Роботы способны общаться с посетителями, а также провожают их до нужного столика. Пока у них нет имен, но, думаю, мы предложим посетителям ресторана выбрать им имя. В ресторане два типа роботов, одни подают еду, вторые общаются и консультируют посетителей. Мы планируем открыть такой же ресторан в Бангалоре», — заявил генеральный менеджер ресторана Кайлаш.

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Зарубежная хроника
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