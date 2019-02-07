Индия запустила новый спутник связи GSAT-31

Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM 6 февраля Индия успешно запустила коммуникационный спутник GSAT-31 с космодрома, расположенного во Французской Гвиане.

Европейская одноразовая тяжелая ракета-носитель Ариан-5 доставила спутник, весом в 2535 кг, на орбиту. Полет длился 42 минуты.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», спутник будет обеспечивать связь материковой части Индии и островов в Индийском океане.

Спутник также сможет обеспечивать связь между большими частями Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана, используя для этого широкополосный ретранслятор.