Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Индия запустила новый спутник связи GSAT-31

Общество

Индия запустила новый спутник связи GSAT-31 с космодрома во Французской Гвиане

Нью-Дели, 7 февраля 2019, 12:32 — REGNUM  6 февраля Индия успешно запустила коммуникационный спутник GSAT-31 с космодрома, расположенного во Французской Гвиане.

Европейская одноразовая тяжелая ракета-носитель Ариан-5 доставила спутник, весом в 2535 кг, на орбиту. Полет длился 42 минуты.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», спутник будет обеспечивать связь материковой части Индии и островов в Индийском океане.

Спутник также сможет обеспечивать связь между большими частями Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана, используя для этого широкополосный ретранслятор.

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Зарубежная хроника
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