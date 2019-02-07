Ученые выяснили, чем опасен длительный просмотр телевизора

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM У людей в возрасте до 50 лет, которые уделяют много времени просмотру телевизора в сидячем положении, повышается риск развития рака кишечника. Об этом сообщает портал EurekAlert со ссылкой на ученых США, которые провели соответствующие исследования.

Так, ученые проанализировали полученные в течение двух десятилетий данные о 89 тыс. женщин.

Специалисты выяснили, что у смотревших телевизор более 60 минут в день женщин риск развития онкологического заболевания увеличивался на 12% по сравнению с теми, кто тратил на данный «отдых» меньше времени. Риск развития данного заболевания повышался до 70% при увеличении времени просмотра телевизора до двух и более часов.

Отмечается, что индекс массы тела и физические упражнения не оказывали влияния на результаты исследования.

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