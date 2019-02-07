В ТГУ проявили интерес к подготовке юристов по космическому праву

Томск, , 09:56 — REGNUM О готовности запустить спецкурсы для подготовки специалистов по космическому праву в рамках предложенных «Роскосмосом» и Российской академия наук рекомендаций сообщили 7 февраля в Томском государственном университете.

«Университет готов запустить ряд спецкурсов по данной тематике в рамках новой магистерской программы «Правовое обеспечение национальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Идею начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов России в случае территориальных споров при освоении Луны прокомментировал директор научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» юридического института ТГУ Азат Антонян.

«В связи с развитием космической деятельности Китая, США и России (Китай и РФ делают заявления об освоении Луны, США обсуждает в СМИ полеты на Марс и добычу полезных ископаемых на астероидах) специалисты по космическому праву, хоть и в небольшом количестве (все же это достаточно узкая отрасль), будут востребованы в ближайшие 10 лет», — сказал эксперт.

Напомним, о необходимости подготовки специалистов по возможным территориальным спорам при освоении Луны ранее сообщили российские СМИ. Предполагается, что при освоении Луны России придется отстаивать права на территорию, для чего потребуются квалифицированные юристы. С этой целью «Роскосмос» и Российская академия наук предложили разработать план юридического обеспечения будущих задач.

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