Четверг, 7 Февраля 2019 года
10:15:03 МСК

На Южном Урале окончено следствие по делу о хищениях в детском центре

Общество

На скамье подсудимых окажутся бывший директор и четверо сотрудников

Магнитогорск, Челябинская область, 7 февраля 2019, 09:55 — REGNUM  В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму более 9,6 млн рублей. По нему проходят бывший директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» и ещё четверо сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Муниципальный центр находится в Магнитогорске. Кроме экс-директора под статью попали его заместитель, главный бухгалтер и два бухгалтера. Им вменены мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, преступная деятельность велась в 2007—2017 годах. Обвиняемые якобы оформляли фиктивные договоры на поставку различных товаров, оплачивали их из бюджетных средств, но деньги потом возвращали себе в наличной форме. Директора также обвиняют в том, что она присваивала те деньги, которые были начислены сотрудникам в виде премий.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Дело передано в суд. Главе Магнитогорска Сергею Бердникову СКР также внёс представление об устранении условий, которые способствовали совершению преступления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить