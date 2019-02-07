На Южном Урале окончено следствие по делу о хищениях в детском центре

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:55 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму более 9,6 млн рублей. По нему проходят бывший директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» и ещё четверо сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Муниципальный центр находится в Магнитогорске. Кроме экс-директора под статью попали его заместитель, главный бухгалтер и два бухгалтера. Им вменены мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, преступная деятельность велась в 2007—2017 годах. Обвиняемые якобы оформляли фиктивные договоры на поставку различных товаров, оплачивали их из бюджетных средств, но деньги потом возвращали себе в наличной форме. Директора также обвиняют в том, что она присваивала те деньги, которые были начислены сотрудникам в виде премий.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Дело передано в суд. Главе Магнитогорска Сергею Бердникову СКР также внёс представление об устранении условий, которые способствовали совершению преступления.