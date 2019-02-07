Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Австралии произошли сбои на 27 электростанциях в 2018 году

Общество

Подобные сбои несут угрозу для всей энергосистемы Австралии

Канберра, 7 февраля 2019, 10:39 — REGNUM  Австралийская энергетика столкнулась с серьезными структурными проблемами: в 2018 году газовые и угольные электростанции выходили из строя более 20 раз. Об этом сообщает австралийский информационный портал News of Australia.

В частности, 11 сбоев произошло на электростанции Лиддел, которую в 2022 году планируется закрыть из-за долгого срока эксплуатации. При этом, ТЭС Таллавара, работающая на природном газе и открывшаяся только в 2009 году, останавливала свою работу из-за неисправностей уже трижды.

Эксперты заявили, что ненадежные электростанции представляют большую угрозу для всей энергосистемы Нового Южного Уэльса: каждый раз, когда газовые или угольные генераторы выходят из строя, увеличивается выработка на исправных электростанциях, что создает дополнительную нагрузку на электросеть. Из-за этого нередки случаи массового отключения электричества, вызывающие серьезное недовольство граждан.

Общественные и экспертные организации, в частности — Совет по охране природы — призывают правительство в течение следующих четырёх лет увеличить количество электростанций и отремонтировать уже существующие.

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Зарубежная хроника
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