В Дагестане при строительстве 12-этажного дома погиб рабочий

Махачкала, , 10:04 — REGNUM Гибель рабочего-строителя расследуют в Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Инцидент произошёл 14 января 2019 года в городе Махачкале. Установлено, что погибший работал на строительстве 12-этажного дома. Потеряв равновесие, он сорвался и упал с высоты на землю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время следователи устанавливают виновное должностное лицо строительной организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в городе Буйнакске произошло обрушение металлической конструкции автомобильного моста. В результате происшествия пострадали трое рабочих. Инцидент произошёл при выполнении ремонтных работ на объекте в ходе заливки бетоном плиты проезжей части.

Двое из пострадавших были госпитализированы. Один из них с открытой черепно-мозговой травмой некоторое время находился в реанимации. По факту происшествия также было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

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