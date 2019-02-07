Microsoft бесплатно раздает копии Crackdown в честь релиза третьей части

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Цифровые копии шутера от третьего лица Crackdown компания Microsoft решила раздавать бесплатно. Акция приурочена к выходу в продажу третьей части игры, релиз которой состоится 15 февраля 2019 года. Об этом 6 февраля сообщил портал Polygon.

https://twitter.com/Polygon/status/1093255319814311936

Первая часть популярного боевика от Microsoft вышла ещё в 2007 году. Crackdown был выпущен для Xbox 360 и имеет обратную совместимость с Xbox One. Стоит отметить, что игра была оптимизирована, владельцы Xbox One могут выбрать в игре разрешение до 4K.

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Напомним, проект Crackdown 3 является «долгостроем», изначально он должен был выйти в 2017 году, однако дата выхода игры несколько раз переносилась. Текущая дата релиза была названа лишь в ноябре 2018 года.

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