95% населения Южной Кореи владеют смартфонами

Сеул, , 13:24 — REGNUM Южнокорейцы являются наиболее активными пользователями смартфонов в мире. К такому выводу пришли исследователи Pew Research Center, сообщает южнокорейский информационный портал KBS. Смартфоны есть у 95% населения, что является наивысшим относительным показателем среди изучаемых стран. Всего эксперты проанализировали 30 тысяч человек старше 18 лет в 27 государствах.

Примечательно, что Южная Корея является также единственной страной, где сотовый телефон есть абсолютно у каждого: 5% населения владеет моделями с кнопочным управлением и без подключения к интернету, а 95% — современными устройствами.

На втором месте расположился Израиль с показателем в 88%; за ним следуют Нидерланды и Швеция с 87% и 86% соответственно. Среди развивающихся стран наилучшие результаты продемонстрировала Бразилия и Южная Африка, где смартфоны есть у 60% населения. Наихудший показатель у Индии — лишь 24%.