В Екатеринбурге окончательно уволен из цирка его бывший директор

Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Бывший глава Екатеринбургского государственного цирка Анатолий Марчевский получил официальное уведомление об увольнении. Об этом сообщает издание Накануне.Ru.

Трудовой договор был прекращён досрочно за «нарушение трудовых обязанностей». Как сообщают местные издания, Анатолий Марчевский сообщил, что в январе ему предлагали стать художественным руководителем цирка, а затем неожиданно вручили уведомление об увольнении.

Напомним, что Анатолий Марчевский был бессменным руководителем Екатеринбургского государственного цирка с 1994 года. В 2018 году он был отстранён от должности, а исполняющим обязанности руководителя цирка назначили Александра Авраменко.

Поводом для отстранения послужили проблемы пожарной безопасности в здании цирка, из-за которых его деятельность могла быть приостановлена. Дело о закрытии цирка рассматривалось в суде, и в декабре 2018 года было принято решение не закрывать здание.

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Отметим, что после начала скандала Анатолий Марчевский ушёл на больничный и пробыл там до начала декабря 2018 года. Именно с 10 декабря вёлся отсчёт положенных по закону перед увольнением двух месяцев, в течение которых бывший глава числился в штате цирка.

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