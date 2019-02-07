Минобороны назвало причину заражения червями ульяновских суворовцев

Ульяновск, , 09:52 — REGNUM Предположительно курсанты Суворовского училища в Ульяновске заразились эхинококкозом от инфицированных собак. Версия о том, что источником заражения стали продукты питания, «исключена». Об этом заявил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин на встрече с родителями курсантов. Фрагмент видео данной встречи появился в интернете.

Представитель Минобороны сообщил, что расследованием причин заболевания курсантов училища занимается специальная комиссия министерства совместно с правоохранительными органами и врачами. Версия о том, что источником заражения могла стать некачественная пища, пока не нашла подтверждения.

«Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевание. Источником заражения являются инфицированные гельминтозом собаки. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование, которое в настоящее время проводится», — заявил представитель министерства, подчеркнув, что нет опасности заражения, так как заболевание не передаётся от человека к человеку.

По его словам, из более чем 800 курсантов и сотрудников училища по состоянию на 6 февраля обследованы свыше 580 человек. Паразитарная болезнь «на ранних стадиях» выявлена у 26 воспитанников, осложнений в лечении нет.

Между тем, «Известия» со ссылкой на источник в училище пишут, что черви в легких выявлены уже у 31 воспитанника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области у 26 курсантов Суворовского военного училища предварительно выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Кисты развиваются в течение полугода, кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и печени. Пока неясно, повлияет ли заболевание на военную карьеру курсантов.

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