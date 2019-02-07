В Госдуме считают преждевременным наказывать нерадивых народных инспекторов

Москва, , 09:46 — REGNUM Введение ответственности для «нерадивых» «народных инспекторов», злоупотребляющих правами по фиксации нарушений ПДД, преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»).

Госдума в первом чтении намерена обсудить право народных зарегистрированных дружинников фиксировать нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

«Какие-то случаи фальсификации исключаются, поэтому говорить о том, что можно было бы предусмотреть ответственность для «народных инспекторов» я считаю преждевременно, а когда мы говорим о привлечении инспекторов ГИБДД за фальсификацию, это происходит зачастую, когда составляются сами протоколы. А здесь протоколы составлять необходимости не будет», — отметил Марданшин.

Водители смогут оспорить составленный протокол.

«Опротестовать можно будет так же как и при действующей системе автоматической фото‑ и видеофиксации. В случае несогласия водители могут опротестовать эти постановления», — сказал парламентарий.

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