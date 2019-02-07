В Бурятии родильное отделение полгода не принимало женщин

Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии восстановлено родильное отделение районной больницы, полгода не принимавшее пациенток из-за отсутствия врачей. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка медучреждения показала, что с августа 2018 года работу отделения приостановил главный врач Прибайкальской ЦРБ, что является нарушением закона об основах охраны здоровья граждан. Стационарное лечение не проводилось из-за отсутствия врачей акушеров-гинекологов.

Кроме того, без доступной фельдшерско-акушерской помощи остались жители сел Нестерово, Кика и Зырянск.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал учреждение укомплектовать штат и обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи. В декабре 2018 года зампреду правительства Бурятии по соцразвитию было внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время акушеры-гинекологи принимают женщин в районной больнице, также решен вопрос об оказании помощи в селах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога возглавила список самых высоокооплачиваемых в соответствии с рейтингом HeadHunter. Так, в Москве такому специалисту готовы платить более 500 тыс. рублей.

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