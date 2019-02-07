Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Южной Корее провели опрос на тему брака

Общество

В опросе приняло участие 1140 мужчин и 1324 женщины в возрасте от 20 до 44 лет

Сеул, 7 февраля 2019, 09:46 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему брака, сообщает YTN с ссылкой на представителей Korea Institute for Health and Social Affairs.

7 февраля исследовательский институт Korea Institute for Health and Social Affairs опубликовал результаты опроса на тему брака. В данном опросе приняло участие 1140 мужчин и 1324 женщины в возрасте от 20 до 44 лет.

Согласно результатам данного опроса, 77,2% неженатых мужчин согласны вступить в брак после того, как проживут со второй половинкой несколько лет. 70,5% незамужних женщин придерживаются того же мнения. Данный показатель среди женщин вырос на 19,3%, по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2015 году.

Кроме того, 56,5% респондентов мужского пола сообщили, что могут проживать со второй половинкой не зависимо от того, женаты они или нет. Однако 52,3% женщин придерживаются другого мнения.

Кроме того, многие респонденты сообщили, что ребенок может появиться в семье, узы которой не закреплены браком. Среди незамужних женщин так считает 76,2%, среди мужчин — 75%.

Однако 64,5% мужчин готовы подать на развод, если какой-то конфликт в семье будет не решен, среди женщин данный показатель увеличился до 80,9%.

58,2% мужчин готовы развестись, не смотря на появление ребенка в семье, однако среди женщин данный показатель намного выше — 77,4%.

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Социологические опросы
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