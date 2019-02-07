В Югре следователи требуют арестовать проповедника запрещённой секты

Урай, Югра, , 10:15 — REGNUM В Урае (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в деятельности экстремистского «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из организаторов запрещённой организации задержан, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы.

В Урае вела пропаганду местная религиозная организация Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Проводились беседы с гражданами, конспиративные собрания, среди населения распространялась запрещённая литература, велась вербовка новых членов экстремистской организации. Давалась негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного запрещённого религиозного учения, и побуждение разрыва с ними родственных и семейных отношений, а также навязывалось непризнание органов государственной власти.

Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО в городе Урае проведены обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации. Изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. Одному из организаторов местной религиозной организации предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»)

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.