На Ямал вахтовики завезли корь

Салехард, , 10:01 — REGNUM На Ямале за неделю зафиксировано два случая заболевания корью. Госпитализированные мужчины прибыли на территорию автономного округа из Орловской области и Удмуртии на работу вахтовым методом, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Ночью 7 февраля в Салехарде был госпитализирован 27-летний мужчина, он приехал в Салехард из Орловской области.

«В Салехарде он буквально пробыл два дня и поступил в инфекционное отделение. Его изолировали. Предварительно известно, что он устроился к одному из индивидуальных предпринимателей. Сейчас мы работаем в очаге», — сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Людмила Нечепуренко.

На одно из месторождений Ямала на минувшей неделе с корью прибыл мужчина из Удмуртии. Все вахтовики в очаге прошли вакцинацию. За ними будет осуществляться наблюдение.

Как отмечает Людмила Нечепуренко, оба заболевших корью были не привиты. Корь передаётся воздушно-капельным путём и для взрослых опасна летальным исходом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка кори наблюдается в эти дни в Екатеринбурге. По состоянию на 6 февраля в столице Среднего Урала зарегистрировано 23 случая заболевания корью. Только за первую неделю февраля этой опасной болезнью заболели восемь жителей города.