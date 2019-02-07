В Оренбуржье осуждён директор УК за обрушение наледи на пенсионера

Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:42 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор директору управляющей компании (УК). Он признан виновным в оказании некачественных услуг, что повлекло травмирование пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП случилось в марте 2018 года в селе Михайловка Бугурусланского района. Снежная масса и наледь обрушилась с крыши многоквартирного дома на пенсионера, находившегося возле здания. В суде подчеркнули, что директор УК не организовал и не проконтролировал проведение необходимых мероприятий по очистке кровли многоквартирных домов в зимний период.

Суд вынес наказание фигуранту уголовного дела в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу вступил.

Стоит отметить, что ранее суды выносили обвинительные приговоры и с реальным лишением свободы руководителей управляющих компаний. Так, в 2016 году в Оренбурге суд первой инстанции вынес вердикт по делу о пенсионере, которому был причинён тяжкий вред здоровью, — один год и 15 дней колонии общего режима для руководителя компании. Кроме того, с него взыскан штраф в 50 тысяч и компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей.

Добавим, следственные органы неоднократно в течение зимнего периода предупреждают граждан о том, что безопасность зависит и от них самих. Не надо быть равнодушными и, заметив свисающие снежные массы на крышах домов и опасные сосульки, необходимо информировать об этих фактах соответствующие службы.

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