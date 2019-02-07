Торговый комплекс у аэропорта «Пулково» уличили в экологическом нарушении

Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга обнаружила факты сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в канализацию со стороны ООО «Пулково Аутлет».

Эта компания управляет крупным торговым комплексом Outlet Village Пулково в одном километре от петербургского международного аэропорта.

«В нарушение требований закона организация допустила превышение установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод», — отметили в надзорном ведомстве.

Руководитель ООО «Пулково Аутлет» получил от прокуратуры представление об устранении нарушений. Их устранение находится на контроле прокуратуры района.

Как отмечает ИА REGNUM, по злой иронии места, управляющая компания самого аэропорта «Пулково» ранее была признана виновной в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с экологически опасными веществами и оштрафована.

Как установлено Росприроднадзором, отходы противообледенительной жидкости, которая используется при обработке ВПП и воздушных судов, неоднократно попадали в реку Новая в Петербурге, из-за чего в реке гибли флора и фауна.

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