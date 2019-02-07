Банк Израиля потратил миллионы на суши и мясо на гриле

Иерусалим, , 12:28 — REGNUM Расходы Банка Израиля за 2017 год составили 54 миллиона долларов. Самой большой статьей расхода — около 20 миллионов долларов — оказался ремонт главного офиса Банка в Иерусалиме. Об этом сообщило израильское бизнес-издание Calcalist.

Известно, что финансовое ведомство также потратило 4 миллиона долларов на заказ ресторанной еды для своих 800 сотрудников. Больше половины данной суммы было израсходовано на покупку мяса на гриле и суши.

Примерно 218 тысяч долларов Банк Израиля потратил на спорт и корпоративные развлечения. В данную категорию были включены организация регулярных спортивных мероприятий, а также расходы на подготовку сотрудников к спортивным соревнованиям.

В «прочие расходы» попали улучшение имиджа Банка Израиля, курсы повышения квалификации менеджеров среднего звена и дополнительные занятия по английскому языку для сотрудников.