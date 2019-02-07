Дом, в котором Трамп провел детство, продают за $2,9 млн

Нью-Йорк, США, , 09:23 — REGNUM Особняк в американском штате Нью-Йорк, в котором прошли детские годы президента США Дональда Трампа, выставлен на продажу за $2,9 млн. Об этом сообщает газета New York Post.

Жилой дом с пятью спальнями находится в районе Куинс на острове Лонг-Айленд. Кирпичный особняк построил в 40-х годах прошлого века бизнесмен Фред Трамп, отец действующего главы США.

В этом доме Трамп провел первые четыре года своей жизни. Вместе с особняком продаются памятные вещи, связанные с семьей Трампов.

В 2017 году дом предлагали в аренду по цене $725 за ночь. В том же году его продали за $2,14 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, до 60% рабочего времени президента США Дональда Трампа занимает работа с документами, соцсетями и просмотр телепрограмм.

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