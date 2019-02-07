Наложенные на АК «Якутия» ограничения вряд ли будут сняты до марта

Якутск, , 09:25 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта РФ продолжает проверку устранения недостатков в авиакомпании «Якутия», на сертификат эксплуатанта которой 5 января были наложены ограничения. Предполагается, что ограничения с авиаперевозчика будут сняты в марте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В конце февраля заканчивается проверка», — цитирует телеканал «Якутия 24» директора «Якутии» Павла Горбунова.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на сертификат эксплуатанта АК «Якутия» были наложены 5 февраля 2018 года и появились в запрете выполнять международные рейсы. Это табу было наложено после проверки, поводом для которой стал выезд принадлежащего авиакомпании самолёта «Суперджет» за пределы взлётно-посадочной полосы. При проверке инцидента выяснилось, что «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выполняла сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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