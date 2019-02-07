Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Разработчики Anthem назвали дату начала первого акта игры

Общество

Геймерам предстоит столкнуться с первым масштабным катаклизмом

Эдмонтон, Канада, 7 февраля 2019, 09:15 — REGNUM  Первый акт игры Anthem начнётся в марте 2019 года, все акты будут содержать несколько контентных и сюжетных обновлений. Об этом 7 февраля сообщил официальный паблик проекта в соцсети «Вконтакте».

В начале истории игры геймеры столкнутся с первым масштабным катаклизмом, им будет доступна для штурма новая крепость, также они получат новые миссии и массу изменений в контенте. Когда наступит второй акт игры пока что не сообщается.

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Ранее в компании BioWare заявили, что публичное демо-тестирование Anthem превзошло все ожидания разработчика. Сейчас команда проекта занимается сборкой релизной версии и готовится к полноценному запуску игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Демо-тестирование Anthem превзошло все ожидания BioWare

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