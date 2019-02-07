Шанс на жизнь: за школьника-хакера из Новосибирска заступилась омбудсмен

Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева вступилась за бывшего ученика новосибирской гимназии, который, будучи школьником, исправил оценки в электронном дневнике.

«На мой взгляд, иногда судебные решения очень жестоки, и несоразмерно то, какой поступок совершил несовершеннолетний, с тем, какой срок он может получить. Лучше все-таки было бы сохранить полезным обществу этого человека», — заявила Шалабаева накануне, 6 февраля, на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, подчеркнув, что после первого лишения свободы молодые люди не пытаются встать на путь исправления и продолжают нарушать закон.

По её мнению, в некоторых случаях нужно давать шанс на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за выпускника новосибирской гимназии №5 вступился мэр города Анатолий Локоть. Локоть заявил, что юношу «следует оставить в покое». Он не понимает, зачем администрация школы продолжает судебное преследование, и «дал распоряжение перевести разбирательство с административно-криминального уровня в педагогическую плоскость».

Напомним, осенью 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии, который в 2016 году исправил 51 оценку в электронном школьном дневнике себе и одноклассникам. Юношу обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и завели уголовное дело по ст. 272 УК РФ. В январе 2019 года прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение. Теперь оно должно быть направлено в суд. «Школьник-хакер» пока находится в городе под подпиской о невыезде.

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