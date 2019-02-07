Четверг, 7 Февраля 2019 года
09:01:18 МСК

Шанс на жизнь: за школьника-хакера из Новосибирска заступилась омбудсмен

Общество

Бывший школьник исправил 51 оценку в электронном школьном дневнике, возбуждено уголовное дело

Новосибирск, 7 февраля 2019, 08:55 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева вступилась за бывшего ученика новосибирской гимназии, который, будучи школьником, исправил оценки в электронном дневнике.

«На мой взгляд, иногда судебные решения очень жестоки, и несоразмерно то, какой поступок совершил несовершеннолетний, с тем, какой срок он может получить. Лучше все-таки было бы сохранить полезным обществу этого человека», — заявила Шалабаева накануне, 6 февраля, на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, подчеркнув, что после первого лишения свободы молодые люди не пытаются встать на путь исправления и продолжают нарушать закон.

По её мнению, в некоторых случаях нужно давать шанс на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за выпускника новосибирской гимназии №5 вступился мэр города Анатолий Локоть. Локоть заявил, что юношу «следует оставить в покое». Он не понимает, зачем администрация школы продолжает судебное преследование, и «дал распоряжение перевести разбирательство с административно-криминального уровня в педагогическую плоскость».

Напомним, осенью 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии, который в 2016 году исправил 51 оценку в электронном школьном дневнике себе и одноклассникам. Юношу обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и завели уголовное дело по ст. 272 УК РФ. В январе 2019 года прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение. Теперь оно должно быть направлено в суд. «Школьник-хакер» пока находится в городе под подпиской о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: «Он всё уже осознал»: мэр Новосибирска заступился за школьника-хакера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить