На Урале украинский беженец отстоял право проживать и работать в России

Реж, Свердловская область, , 08:52 — REGNUM В Свердловской области гражданин Украины отстоял своё право жить и работать в регионе, а вмешательство госорганов в его личную жизнь было признано чрезмерным. Суд признал незаконным аннулирование временного разрешения на проживание на территории России, отменив решение предыдущей инстанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств наличия крайней необходимости, суд признал аннулирование временного разрешения на проживание на территории России незаконным, поскольку оно нарушает гарантированное Конституцией Российской Федерации, нормами международного законодательства право административного истца на личную и семейную жизнь. В данном конкретном случае баланс публичных и частных интересов не был соблюден, поскольку при вынесении оспариваемого решения ГУ МВД России по Свердловской области допустило чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь административного истца», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что гражданин Украины Расим Н. приехал в Россию в конце 2014 года. Он получил временное убежище до 2017 года, а в конце 2016 года подал заявление на продление временного разрешения до 2020 года, указав в качестве регистрации адрес жилого помещения в Реже.

Позже правоохранительные органы установили, что по указанному адресу Расим Н. не проживает и стоит на учёте фиктивно. По итогам проверочных мероприятий в 2018 году временное разрешение на проживание в России гражданину Украины было аннулировано.

Гражданин Украины обратился в Алапаевский городской суд, оспорив решение ГУ МВД России по Свердловской области, но безрезультатно. Суд признал действия полиции законными. Тогда Расим Н. обжаловал решение в Свердловской областном суде.

«Свердловский областной суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что правоохранительные органы не учли все обстоятельства, а именно: Расим Н. состоит в законном браке с гражданкой Российской Федерации, в феврале 2017 года супруги приобрели в собственность дом и постоянно в нем проживают, что подтверждает и администрация населенного пункта. Кроме того, в период с 2014 года по 2018 год иностранец был трудоустроен и платил налоги», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.