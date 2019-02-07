К 2023 году количество учеников в столице Южной Кореи сократится на 900 тыс

Сеул, , 09:02 — REGNUM Предполагается, что количество детей, учащихся в столице Южной Кореи сократится менее чем на 900 тыс человек за 4 года, сообщает The Dong-a Ilbo с ссылкой на управление образованием Seoul Metropolitan Office of Education.

По данным управления образования города Сеула Seoul Metropolitan Office of Education, к 2023 году число воспитанников детских садов, а также учащихся начальных, средних и старших классов в столице страны достигнет 889,600 человек. В 2019 году в Сеуле более 959 тыс человек обучаются в школах и детских садах.

Согласно информационному источнику, данный показатель упадет на 7% за 4 года. По сравнению с 1989 годом, когда было зафиксировано самое большое количество воспитанников детских садов и учащихся в школах, это лишь 40%.

Из-за резкого спада учащихся и финансовых затрат в 2018 году была закрыта начальная школа, расположенная в районе Ынпхен-гу. Предполагается, что в ближайшем будущем, количество школ, которые будут закрыты или объединены, увеличится.