Четверг, 7 Февраля 2019 года
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К 2023 году количество учеников в столице Южной Кореи сократится на 900 тыс

Общество

За 4 года количество воспитанников детских садов и учащихся школ сократится на 7%

Сеул, 7 февраля 2019, 09:02 — REGNUM  Предполагается, что количество детей, учащихся в столице Южной Кореи сократится менее чем на 900 тыс человек за 4 года, сообщает The Dong-a Ilbo с ссылкой на управление образованием Seoul Metropolitan Office of Education.

По данным управления образования города Сеула Seoul Metropolitan Office of Education, к 2023 году число воспитанников детских садов, а также учащихся начальных, средних и старших классов в столице страны достигнет 889,600 человек. В 2019 году в Сеуле более 959 тыс человек обучаются в школах и детских садах.

Согласно информационному источнику, данный показатель упадет на 7% за 4 года. По сравнению с 1989 годом, когда было зафиксировано самое большое количество воспитанников детских садов и учащихся в школах, это лишь 40%.

Из-за резкого спада учащихся и финансовых затрат в 2018 году была закрыта начальная школа, расположенная в районе Ынпхен-гу. Предполагается, что в ближайшем будущем, количество школ, которые будут закрыты или объединены, увеличится.

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Общее образование
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